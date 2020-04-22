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«Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения

«Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своей странице в «Инстаграме» поздравил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру с 56-м днём рождения.

«Buon Compleanno, Massimo! Экс-тренеру красно-белых Массимо Каррере сегодня исполняется 56 лет. Поздравляем Массимо с днём рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере», — говорится в сообщении московского клуба.

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Инстаграме».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 Массимо признали лучшим тренером чемпионата России.

В настоящее время Каррера возглавляет афинский АЕК. После 26 туров подопечные итальянского специалиста занимают третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

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