В «Интере» утверждают, что болели лишь 4 игрока команды. Лукаку говорил о 23

В «Интере» опровергли заявление нападающего Ромелу Лукаку и рассказали о проблемах со здоровьем у игроков команды в январе этого года.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на источник в клубе, несмотря на заявление бельгийца, симптомы гриппа были лишь у четверых футболистов – Стефана де Врея, Милана Шкриньяра, Данило Д’Амброзио и Алессандро Бастони. Остальные игроки, выбывшие из строя к тому моменту, восстанавливались после травм.
В «Интере» остались недовольными заявлением Лукаку, однако, как уже сообщалось, приняли его извинения и изначально были настроены решить проблему внутри клуба.
Напомним, Лукаку в ходе эфира в «Инстаграме» с Кэтрин Керкхофс, супругой форварда «Наполи» и партнёра Ромелу по сборной Бельгии Дриса Мертенса, заявил, что в январе в «Интере» болели 23 из 25 игроков. По его словам, у всех них был кашель и повышенная температура.
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