Ловчев: поздравим Карреру, но не забывайте, что Тихонов сделал для «Спартака» не меньше

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поздравил экс-тренера красно-белых Массимо Карреру с днём рождения. Сегодня, 22 апреля, итальянскому специалисту исполняется 56 лет.



«С Массимо Каррерой мы встречались не так давно — на одном мероприятии — на Новом Арбате вручали футбольные премии. Мы поздоровались, перекинулись несколькими словами…



Многие болельщики набрасываются на Андрея Тихонова, который как-то сказал, что заслуга в чемпионстве „Спартака“ в 2017 году не только Карреры, но и Димы Аленичева. Я тоже так считаю. Потому что это он собрал команду. Да, у Аленичева не получалось, а у Каррера воспользовался этим составом. И слава богу! Я восхищен, что „Спартак“ стал чемпионом с Каррерой. Умалять заслуги Массимо нельзя. Это чемпионство его и игроков — вопросов нет.



Каррера — открытый человек, часто общался с болельщиками, встречался с ними, ярко вел себя на играх… Болельщики полюбили итальянца — и это правильно. Давайте все поздравим Массимо — сегодня у него день рождения. Но не будем забывать, что Тихонов сделал для „Спартака“ не меньше — и может говорить, как думает», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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