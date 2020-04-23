Цорн заявил о готовности «Спартака» предоставить стадион врачам для борьбы с коронавирусом

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поддержал инициативу коллеги из «Зенита» Александра Медведева и заявил о готовности клуба предоставить домашний стадион медикам.
«Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях», — приводит слова Цорна ТАСС.
Напомним, в начале апреля дортмундская «Боруссия» предоставила домашнюю арену для борьбы с коронавирусом. Так же поступили многие другие спортивные клубы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 184 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 722 тыс.
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