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Синама-Понголь: Диуф потребовал от Улье передать Джеррарду фразу: «Я трахну твою маму»

Синама-Понголь: Диуф потребовал от Улье передать Джеррарду фразу: «Я трахну твою маму»
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь рассказал журналисту Валиду Ашершуру о конфликте между экс-полузащитником мерсисайдцев Стивеном Джеррардом и экс-форвардом Эль Хаджи Диуфом.

По его словам, конфликт между Диуфм и Джеррардом произошёл в раздевалке в перерыве одного из предсезонных матчей. “Они очень сильно ненавидели друг друга. Диуф не говорил по-английски, отвратительно знал язык. Пришёл Джеррард, начал оскорблять Диуфа, говорил ему: «Эй, ты, [придурок]».

И Диуф не смог ему ответить по-английски, поэтому он ухватился за Жерара Улье и сказал тренеру на французском: «Передай ему, что я трахну его маму». После этого Улье сказал игрокам: «Диуф мне не приятель, сейчас я с ним разберусь», — цитирует Синама-Понголя Sport Witness.

Диуф выступал за «Ливерпуль» в 2002-2005 годах.

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