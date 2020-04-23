Синама-Понголь: Диуф потребовал от Улье передать Джеррарду фразу: «Я трахну твою маму»

Бывший игрок «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь рассказал журналисту Валиду Ашершуру о конфликте между экс-полузащитником мерсисайдцев Стивеном Джеррардом и экс-форвардом Эль Хаджи Диуфом.
По его словам, конфликт между Диуфм и Джеррардом произошёл в раздевалке в перерыве одного из предсезонных матчей. “Они очень сильно ненавидели друг друга. Диуф не говорил по-английски, отвратительно знал язык. Пришёл Джеррард, начал оскорблять Диуфа, говорил ему: «Эй, ты, [придурок]».
И Диуф не смог ему ответить по-английски, поэтому он ухватился за Жерара Улье и сказал тренеру на французском: «Передай ему, что я трахну его маму». После этого Улье сказал игрокам: «Диуф мне не приятель, сейчас я с ним разберусь», — цитирует Синама-Понголя Sport Witness.
Диуф выступал за «Ливерпуль» в 2002-2005 годах.
- 23 апреля 2020
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