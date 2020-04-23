Зинченко: со мной в Манчестере два «поросёнка» живут. Сплавил их тёще в Виннице

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих французских бульдогах, которых он называет «поросятами».

«У меня в Манчестере два поросёнка живут, которые часов в 6–7 утра просятся в туалет. Сейчас приехал в Винницу, поэтому поросят сплавил тёще, теперь могу спокойно жить. Живу с пацанами сейчас. Встаю в 10–11 часов», — сказал Зинченко в видео, размещённом на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.

Футболист также показал своих собак. «Вот какие два поросёнка у меня. Бегают, хрюкают. Как зовут? Луи и Миа – они брат и сестра», — добавил Зинченко.

Ранее полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своём уровне игры в FIFA 20. «Думаю, играю на уровне поросят Зинченко", — пошутил футболист.

Зинченко выкладывал в «Инстаграме» видео, как он тренируется с собаками, используя их вместо гантелей.