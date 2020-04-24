Против Соловьёва могут возбудить уголовное дело за угрозы в адрес Уткина

Юрист Дмитрий Аграновский прокомментировал угрозы телеведущего Владимира Соловьёва в адрес блогера Василия Уткина.

«Можно ли слова Соловьёва в адрес Уткина считать угрозой и подходят ли они под статью? Смотрите, есть 119-я статья Уголовного кодекса Российской федерации: «Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться этой угрозы». А есть ли тут основания опасаться — оценочный вопрос, но здесь они есть вряд ли. Хотя если поступит заявление, то я не удивлюсь. Здесь можно говорить об угрозе причинения тяжкого вреда здоровья, но будет ли угроза реальной — большой вопрос.

Какое может быть наказание? От обязательных работ до лишения свободы сроком до двух лет. Статья 119 отнесена к делам публичного обвинения, поэтому заявление здесь не требуется. Проверку следственный комитет может провести по собственной инициативе или чьему-то сообщению. Как адвокат, я не могу предсказать, что будет дальше, а моё мнение как гражданина — эту угрозу вряд ли кто-то должен воспринять реально. Такая форма угрозы не носит реального характера. Но у кого-то может быть другое мнение, так что возбуждение уголовного дела по 119-й статье УК РФ тут тоже возможно», — сказал Аграновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.