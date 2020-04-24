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Александр Кокорин: «Рома»? Если хорошо поговорим с «Зенитом», выберу Питер

Александр Кокорин: «Рома»? Если хорошо поговорим с «Зенитом», выберу Питер
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о возможном возвращении в клуб из Санкт-Петербурга.

«Моё возвращение в Питер зависит от «Зенита». Я клубу принадлежу по контракту. Если предложат новое соглашение и это будут хорошие условия, мы сядем и обговорим его с клубом.

Какой вариант выберу, если «Рома» и «Зенит» предложат контракт? Я по-прежнему люблю Питер. Если мы сядем, поговорим хорошо, то, конечно, я выберу Питер. Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как «Рома» — большая мечта», — сказал Кокорин в интервью каналу «КраСава» в YouTube.

В нынешнем сезоне Александр сыграл в составе «Сочи» в 4 матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе 3 гола и 2 результативные передачи.

Александр Кокорин: хочу перейти в «Рому»
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