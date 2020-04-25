Во время матча чемпионата Беларуси на поле выбежала кошка

Во время матча 6-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Динамо» (Минск) на поле стадиона «Городской» в Борисове выбежала кошка.



Животное появилось на газоне, но вскоре покинуло пределы поля, поэтому главному арбитру не пришлось прерывать встречу. Позже кошку поймал один из болбоев и унёс в подтрибунное помещение.

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Матч в Борисове завершился победой минского «Динамо» со счётом 3:1. Минский клуб набрал 9 очков в 6 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Смолевичи» (3) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Слуцк», набравший 10 очков в 5 матчах.