Во время матча чемпионата Беларуси на поле выбежала кошка
Во время матча 6-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Динамо» (Минск) на поле стадиона «Городской» в Борисове выбежала кошка.
Животное появилось на газоне, но вскоре покинуло пределы поля, поэтому главному арбитру не пришлось прерывать встречу. Позже кошку поймал один из болбоев и унёс в подтрибунное помещение.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
Матч в Борисове завершился победой минского «Динамо» со счётом 3:1. Минский клуб набрал 9 очков в 6 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Смолевичи» (3) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Слуцк», набравший 10 очков в 5 матчах.
Дмитрий Губерниев — о чемпионате Беларуси: харе с футболом, братья!
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