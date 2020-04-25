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Форвард «Челси» Абрахам — в шорт-листе «Барселоны» на случай срыва трансфера Мартинеса

Форвард «Челси» Абрахам — в шорт-листе «Барселоны» на случай срыва трансфера Мартинеса
Футбол / Англия 0

Каталонская «Барселона» определилась с перечнем нападающих, на которых переключит взор в случае срыва переговоров по трансферу ключевой цели — форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

В шорт-лист испанского гранда входят Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Тэмми Абрахам («Челси»), Александер Исак («Реал Сосьедад»), Джонатан Дэвид («Гент») и Виктор Осимхен («Лилль»). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова выплатить клаусулу Мартинеса, составляющую € 111 млн, однако позже стало известно, что тяжёлая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, вынуждает каталонцев отказаться от такого шага.

Лаутаро перешёл в итальянский клуб из аргентинского «Расинга» летом 2018 года. В этом сезоне форвард провёл за команду Конте 31 матч во всех турнирах и забил 16 мячей.

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