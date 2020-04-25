«Челси» отказался от урезания зарплат в клубе и не станет сокращать сотрудников

Руководство лондонского «Челси» приняло решение не урезать зарплаты игрокам и сотрудникам клуба на время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте синих. Клуб не станет прибегать к помощи государственной программы сохранения рабочих мест, что ранее сделали «Норвич» и «Ньюкасл».
Более того, все сотрудники вплоть до 30 июня будут получать не только зарплату, но и бонусы, предусмотренные за матчи, которые были внесены в официальное расписание команды.
Руководство «Челси» возместит траты болельщикам, планировавшим поехать в Мюнхен на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Каждый из них сможет рассчитывать на сумму до $ 430. Владельцам сезонных абонементов будут возвращены деньги, если домашние матчи «Челси» так и не будут сыграны.
Из-за пандемии коронавируса практически все европейские чемпионаты были приостановлены. Учитывая то, что игрокам и сотрудникам клубов по контракту полагается ежемесячные выплаты, большинство клубов пытается договориться с ними об урезании зарплат на период пандемии.
- 25 апреля 2020
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