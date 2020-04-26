Фабио Капелло: я лишил Ибрагимовича радости от футбола

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился воспоминаниями о работе со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Швед играл под руководством Капелло в «Ювентусе», в который он перешёл из амстердамского «Аякса» летом 2004 года.

«Он был целеустремлённым и очень гордым, но к советам он прислушивался. Я сказал Златану: „Хватит “Аякса». Мне хотелось, чтобы он действовал более эффективно, а не увлекался эстетической стороной игры. Да, я лишил его радости от футбола, но он сохранил технику и стал настоящим бомбардиром. Хотя это, конечно, его заслуга, то, что он ко мне прислушался", — сказал Капелло в интервью Sky Sport Italia.

За два сезона в «Ювентусе» Ибрагимович провёл 92 матча и забил 26 мячей.