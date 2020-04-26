Девушка Буффона: Джиджи любит обнимать партнёров по команде. Теперь придётся сдерживаться

Телеведущая Илария Д’Амико, возлюбленная голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, рассказала, как их семья проводит время на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса.



«Когда Ругани поставили диагноз «коронавирус», мы были напуганы. К тому же Джиджи — очень ласковый человек, любит обнимать товарищей по команде. Когда команда соберётся вновь, ему придётся сдерживать порывы. Мы действительно боялись. Пока не пришли результаты теста, Джиджи был изолирован в одной комнате. Подождали три дня, а потом вздохнули с облегчением.



Это похоже на эксперимент. Не думаю, что когда-либо мы проводили два месяца вместе со всеми детьми. Такого не было даже в отпуске. Через 10 дней мы начали беспокоится, что не найдём занятий для детей, но нам повезло. Теперь Джиджи устраивает мини-футбольные турниры в саду», — приводит слова Д'Амико Tuttosport.

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