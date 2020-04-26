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Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020

Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Мёллер не уверен, что Копенгаген сможет принять матчи Евро-2020 летом следующего года. В начале июля 2021 года в Дании пройдут три этапа велогонки «Тур де Франс».

«Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене. Думаю, вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно и хотят двигаться вперёд. Но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем у нас появится уверенность, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене», — цитирует Мёллера Sky Sports.

По решению УЕФА турнир сохранит название «Евро-2020», несмотря на то что из-за пандемии коронавируса он был перенесён на лето 2021 года. Города-организаторы чемпионата Европы должны до 30 апреля предоставить УЕФА гарантии на проведение матчей перенесённого турнира. Копенгаген должен принять три встречи группы B, среди которых матч сборных России и Дании, а также одну игру 1/8 финала.

Чемпионат Европы должен был пройти этим летом на 12 стадионах 12 городов 11 государств. Сборная России пробилась в групповой этап напрямую, заняв второе место в отборочной группе и уступив лишь Бельгии. Соперниками команды Станислава Черчесова станут всё та же Бельгия, Дания и Финляндия.

Евро-2020 сохранило название, несмотря на перенос турнира на 2021 год
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