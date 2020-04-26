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Александр Панов: если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая «карьера» — тюремная

Александр Панов: если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая «карьера» — тюремная
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов признался, что в подростковом возрасте занимался воровством.

«Тот период для подростков моего возраста был тесно связан с наркотиками. Подпал под эти «чары» и я. У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были — и легкие, и тяжёлые. Кто-то из моих тогдашних дружков умер, кто-то пока, слава богу, жив. Один пацан в тюрьме посидел и на войне побывал.

Гибли не только от наркотиков, но и во всяческих разборках. Тогда чуть что, сразу с ножами лезли. А воровство? Воровали тогда серьёзно, и я был первым в этих рядах. Так что если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая «карьера». Тюремная», — цитирует Панова «Спорт-экспресс».

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