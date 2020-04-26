«ПСЖ» интересуется Регилоном

«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» Серхио Регилону, утверждает Marca.

По данным источника, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе «ПСЖ» Регилон может заменить защитника Лейвина Курзава, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года.

23-летний Регилон является воспитанником «Реала». В нынешнем сезоне он выступает за «Севилью» на правах аренды. Футболист принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал четыре результативные передачи, а также получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2023 года.