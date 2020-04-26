«ПСЖ» интересуется Регилоном
«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» Серхио Регилону, утверждает Marca.
По данным источника, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе «ПСЖ» Регилон может заменить защитника Лейвина Курзава, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года.
23-летний Регилон является воспитанником «Реала». В нынешнем сезоне он выступает за «Севилью» на правах аренды. Футболист принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал четыре результативные передачи, а также получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2023 года.
«ПСЖ» предложил «Манчестер Юнайтед» двух игроков за Поля Погба
Читайте также
- 27 апреля 2020
-
01:00
-
01:00
-
00:38
-
00:32
-
00:17
-
00:15
- 26 апреля 2020
-
23:51
-
23:34
-
23:29
-
23:16
-
23:00
-
22:36
-
22:23
-
22:19
-
22:01
-
21:41
-
21:40
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:33
-
20:29
-
20:08
-
19:51
-
19:41
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:16
-
18:55
-
18:48
-
18:34
-
18:27
-
18:06
Партнерский контент