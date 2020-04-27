Бен-Йеддером интересуются «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и ещё 7 топ-клубов
Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер попал в сферу интересов 10 европейских топ-клубов, сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.
Бен-Йеддер может покинуть «Монако», если команда не попадут в еврокубки. Сейчас форвардом интересуются 10 клубов, среди которых «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль», лондонский «Арсенал», «Валенсия» и «Атлетико».
Отмечается, что несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стоимость Бен-Йеддера не изменилась. «Монако» готов продать нападающего за сумму не менее € 45 млн.
Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermart, составляет € 40 млн. В текущем сезоне Бен-Йеддер провёл за «Монако» 31 матч, забил 19 голов и отдал 9 результативных передач.
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