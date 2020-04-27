Де Брёйне — лучший игрок сезона в АПЛ по версии The Athletic

Британское издание The Athletic назвало лучших игроков сезона-2019/2020 в английской Премьер-лиге и составило символическую сборную турнира.

Лучшим признан бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, он оставил позади игроков «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, Вирджила ван Дейка, Садио Мане и Джордана Хендерсона, а также форварда «Лестера» Джейми Варди. В чемпионате, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Де Брёйне провёл за «Сити» 26 матчей и забил девять мячей.

Символическая сборная АПЛ по версии издания выгладит так: Алисон Беккер — Алексадер-Арнольд, ван Дейк, Робертсон (все — «Ливерпуль»), Сеюнджю («Лестер») — Де Брёйне («Манчестер Сити»), Грилиш («Астон Вилла»), Хендерсон — Мане, Салах (все — «Ливерпуль»), Варди («Лестер»).