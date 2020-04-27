«Мордовия» может прекратить существование, если нынешний сезон не возобновится
Директор саранской «Мордовии» Николай Левин прокомментировал заявление генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева о нецелесообразности возобновлять нынешний розыгрыш Футбольной национальной лиги.
«Нам хочется доиграть. Многие говорят, что можно и не доигрывать? Я просто думаю про свой клуб, про его существование. Его может просто не стать, вот и всё», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Мордовия», набрав 19 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ. В 27 матчах команда из Саранска одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.
Напомним, в середине апреля «Армавир» из-за финансовых трудностей снялся с нынешнего розыгрыша ФНЛ.
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