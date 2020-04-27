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Сергей Игнашевич — о работе тренера: пока всё очень сложно. Или легко. Не пойму

Сергей Игнашевич — о работе тренера: пока всё очень сложно. Или легко. Не пойму
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич на своей странице в «Инстаграме» рассказал о тренерской работе и целях московской команды.

«Самое сложное в тренерской работе? Пока всё очень сложно. Или легко. Не пойму. Как тренер в игроках ценю магию, интеллект и скоростно-силовые возможности. Всё остальное поправимо. Задача „Торпедо“ на предстоящий сезон — выйти в Российскую Премьер-Лигу», — написал Игнашевич.

В конце декабря 2019 года Игнашевич продлил контракт с московским клубом. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2023 года. До подписания контракта с «Торпедо» Игнашевич в роли тренера работал только в молодёжной команде ЦСКА. Карьеру игрока Сергей завершил летом прошлого года в статусе футболиста ЦСКА.

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