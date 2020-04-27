9 лет назад Месси забил знаменитый гол «Реалу», обыграв всю оборону соперника

Девять лет назад, 27 апреля 2011 года, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:0).
В первом голе аргентинец замкнул прострел с фланга, а во втором — подхватил мяч в центре поля, обыграл четырёх соперников и поразил дальний угол. В ответном матче команды сыграли вничью со счётом 1:1, а в финале «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:1) и стала победителем Лиги чемпионов.
Видео можно посмотреть в «твиттере» УЕФА. Права на видео принадлежат UEFA.
10 лет назад хорватский нападающий «Баварии» Ивица Олич сделал «идеальный» хет-трик в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Лионом» (3:0). Форвард забил голы обеими ногами, а также головой. «Бавария» вышла в финал, где проиграла «Интеру» (0:2).
Видео можно посмотреть в «твиттере» УЕФА. Права на видео принадлежат UEFA.
- 27 апреля 2020
-
19:14
-
19:10
-
18:54
-
18:46
-
18:29
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:42
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:10
-
16:02
-
15:58
-
15:55
-
15:54
-
15:46
-
15:22
-
15:19
-
15:05
-
14:59
-
14:55
-
14:36
-
14:18
-
14:00
-
13:47