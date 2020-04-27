9 лет назад Месси забил знаменитый гол «Реалу», обыграв всю оборону соперника

Девять лет назад, 27 апреля 2011 года, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:0).

В первом голе аргентинец замкнул прострел с фланга, а во втором — подхватил мяч в центре поля, обыграл четырёх соперников и поразил дальний угол. В ответном матче команды сыграли вничью со счётом 1:1, а в финале «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:1) и стала победителем Лиги чемпионов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» УЕФА. Права на видео принадлежат UEFA.

10 лет назад хорватский нападающий «Баварии» Ивица Олич сделал «идеальный» хет-трик в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Лионом» (3:0). Форвард забил голы обеими ногами, а также головой. «Бавария» вышла в финал, где проиграла «Интеру» (0:2).

Видео можно посмотреть в «твиттере» УЕФА. Права на видео принадлежат UEFA.