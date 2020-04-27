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Ари опубликовал фото с клонами

Ари опубликовал фото с клонами
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Ари поделился новыми фотографиями на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ари в «Инстаграме».

Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее бразилец выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ Алкмар», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. Вместе с «железнодорожниками» форвард стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие турниры, в том числе Российская Премьер-Лига. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 208 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 888 тыс. человек.

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