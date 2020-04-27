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В «Торпедо» прокомментировали инициативу РФС о досрочном завершении сезона в ФНЛ

В «Торпедо» прокомментировали инициативу РФС о досрочном завершении сезона в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба московского «Торпедо» прокомментировала предложение Российского футбольного союза о досрочном завершении сезона в Футбольной национальной лиге.

«Готовы отнестись с пониманием, если этого потребует общая ситуация в стране с пандемией. Но если спортивные мероприятия возобновятся, то нужно играть. Тем более если будет рассматриваться вариант выхода клубов ФНЛ в РПЛ по итогам текущего сезона, то играть нужно, чтобы сохранить спортивный принцип», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Торпедо», набрав в 27 матчах 53 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Также приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси.

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