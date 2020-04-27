Игнашевич: Гордюшенко обязательно заиграет в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич выразил уверенность, что бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко добьётся успеха в составе «автозаводцев».

«Гордюшенко обязательно заиграет в «Торпедо», — написал Игнашевич в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», отвечая на вопросы подписчиков.

23-летний Гордюшенко является воспитанником ЦСКА. В составе «армейцев» хавбек дебютировал в сентябре 2016 года. Во второй половине сезона-2018/2019 Астемир на правах аренды выступал за «Тюмень». В феврале 2020 года хавбек перешёл в «Торпедо». Сумма трансфера составила € 100 тыс. В нынешнем сезоне он провёл два матча в ФНЛ.



«Торпедо», набрав в 27 матчах 53 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.