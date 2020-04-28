Сергей Игнашевич назвал самых сильных игроков РПЛ на данный момент
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о том, кого он считает самыми сильными футболистами Российской Премьер-Лиги на данный момент.
«Самыми сильными игроками РПЛ на данный момент я считаю Артёма Дзюбу и Гжегожа Крыховяка», — написал Игнашевич в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», отвечая на вопросы подписчиков.
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 21 матче чемпионата России (19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал девять результативных передач. На счету 30-летнего Крыховяка девять мячей и две голевые передачи в 20 матчах (все — в основе). В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за пандемии коронавируса приостановлена.
Игнашевич: знаю, что причинил боль многим болельщикам «Локомотива». Прошу прощения
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