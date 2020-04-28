Экс-игрок сборной Бразилии: Лаутаро Мартинес — хороший игрок, но он не феномен

Бывший нападающий сборной Бразилии Жозе Альтафини поделился своим мнением о форварде миланского «Интера» Лаутаро Мартинесе.



«Лаутаро — хороший футболист, но он не феномен. Лишь Роналдиньо, Роналдо, Месси и Неймар могут считаться таковыми. Он отлично играет, но пока не достиг уровня великих», — приводит слова Альтафини Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что в услугах Мартинеса заинтересована «Барселона», однако из-за пандемии коронавируса каталонский клуб столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями, что может сорвать сделку с миланским клубом.



Контракт Лаутаро с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне записал в свой актив 16 голов и 4 результативные передачи.

«Барселона» не может найти деньги на покупку Лаутаро Мартинеса