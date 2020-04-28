Широков: если большинство клубов ФНЛ не выдержит матчей без зрителей, то и не надо играть

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о РПЛ и ФНЛ, которые могут завершиться досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Думаю, нам нужно дождаться середины мая, чтобы посмотреть, какая будет обстановка. Если примут решение не доигрывать, то надо понимать, что многие команды ставят на Лигу чемпионов. «Зенит» на это сильно рассчитывает, «Локомотив» будет стараться попасть, «Краснодар» — не знаю… Конечно, для этих команд очень важно, чтобы чемпионат доиграли. Понятно, что середина таблицы, может, и не желает играть, там действительно нет смысла тратить деньги на организацию матчей и при этом играть без зрителей. Наверное, так и будет. Это не очень экономически выгодно. Потратить много денег и не заработать при этом.

В ФНЛ тяжёлая ситуация. По ФНЛ нужно провести мониторинг, как у них с экономикой. Если большинство не выдержит игру без зрителей, то смысл это делать. Пусть лучше сохранят эти деньги и готовятся к новому сезону," — сказал Широков в эфире программы «Все на Матч» на канале «Матч ТВ».