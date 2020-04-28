Р. Билялетдинов: в РПЛ может случиться серьёзный раскол, если сезон досрочно завершат

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне возглавляющий «Олимп», высказал мнение о возможном досрочном завершении сезона РПЛ.

«Досрочное завершение сезона создаст множество конфликтных ситуаций, Будут те, кто останется доволен таким раскладом, — «Зенит» и «Локомотив». И те, кто недоволен, как «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. Три этих клуба имели шансы на прямые путевки в Лигу чемпионов. Например, Нидерланды также досрочно завершили чемпионат, и сейчас некоторые клубы подают в суд, так как остались без еврокубков из-за незаконченного сезона. Я не удивлюсь, если некоторые наши клубы пойдут по такому же пути. В лиге может случиться серьезный раскол», — приводит слова Билялетдинова «Известия».

В настоящее время все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за пандемии коронавируса приостановлены.