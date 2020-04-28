Р. Билялетдинов: в РПЛ может случиться серьёзный раскол, если сезон досрочно завершат

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне возглавляющий «Олимп», высказал мнение о возможном досрочном завершении сезона РПЛ.
«Досрочное завершение сезона создаст множество конфликтных ситуаций, Будут те, кто останется доволен таким раскладом, — «Зенит» и «Локомотив». И те, кто недоволен, как «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. Три этих клуба имели шансы на прямые путевки в Лигу чемпионов. Например, Нидерланды также досрочно завершили чемпионат, и сейчас некоторые клубы подают в суд, так как остались без еврокубков из-за незаконченного сезона. Я не удивлюсь, если некоторые наши клубы пойдут по такому же пути. В лиге может случиться серьезный раскол», — приводит слова Билялетдинова «Известия».
В настоящее время все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за пандемии коронавируса приостановлены.
- 28 апреля 2020
-
05:22
-
04:51
-
04:33
-
04:12
-
03:56
-
03:38
-
03:15
-
02:45
-
02:24
-
01:22
-
00:56
-
00:35
-
00:31
-
00:07
- 27 апреля 2020
-
23:55
-
23:44
-
23:12
-
23:06
-
22:54
-
22:29
-
22:26
-
22:17
-
22:02
-
21:52
-
21:31
-
21:27
-
21:07
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:24
-
20:09
-
20:05
-
19:48
-
19:43