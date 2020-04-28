Агент Сафонов: с игроками, которые сейчас есть у Слуцкого, Бердыев бы за топ-5 боролся

Агент Алексей Сафонов высказался о бывшем главном тренере «Рубина» Курбане Бердыеве, который пребывает без работы с прошлого года.
«Из «Рубина» Бердыев ушёл не без обиды? Со стороны кажется, что да. Звали под одни условия, обещали что-то. А потом между ним и Саймановым какая-то кошка пробежала – внутренний конфликт. И всё. Он думал, что ему академию «Рубина» дадут, хотел молодёжью заниматься, но и этого не получилось.
Как он отнёсся к тому, что команду возглавил Слуцкий? Не думаю, что какая-то зависть есть. Просто смотрит со стороны – получится или нет. А чему завидовать? Что, Слуцкому какое-то сверхфинансирование выделили? Нет. Сейчас везде с деньгами задница. Если бы Слуцкий с «Рубином» чемпионом стал, тогда ещё можно было переживать. Вроде – ты ушёл, а после тебя наладилось. А так, на 13-м месте «Рубин» финиширует или на 14-м – какая разница? Другое дело, что с этими игроками, которые сейчас у Слуцкого есть, Курбан, думаю, за пятёрку бы боролся», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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