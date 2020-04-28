АПЛ и другие лиги должны до 25 мая предоставить свои планы о возобновлении сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал английскую Премьер-лигу и другие национальные чемпионаты до 25 мая разработать планы о возобновлении нынешнего сезона, сообщает Sky Sports.

Исполнительный комитет УЕФА проведёт следующую телефонную конференцию 27 мая. На ней будет рассмотрен вопрос о том, можно ли завершить нынешние розыгрыши европейских лиг в августе.

УЕФА ещё раз подчеркнул важность доиграть сезон-2019/2020. Организация уведомила всех членов, что досрочное завершение кампании возможно лишь в том случае, если матчи невозможно доиграть из-за запрета правительства.

УЕФА также обратился к 12 городам, которые должны принять перенесённый Евро-2020, с просьбой до 30 апреля подтвердить своё участие в турнире.