АПЛ и другие лиги должны до 25 мая предоставить свои планы о возобновлении сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал английскую Премьер-лигу и другие национальные чемпионаты до 25 мая разработать планы о возобновлении нынешнего сезона, сообщает Sky Sports.
Исполнительный комитет УЕФА проведёт следующую телефонную конференцию 27 мая. На ней будет рассмотрен вопрос о том, можно ли завершить нынешние розыгрыши европейских лиг в августе.
УЕФА ещё раз подчеркнул важность доиграть сезон-2019/2020. Организация уведомила всех членов, что досрочное завершение кампании возможно лишь в том случае, если матчи невозможно доиграть из-за запрета правительства.
УЕФА также обратился к 12 городам, которые должны принять перенесённый Евро-2020, с просьбой до 30 апреля подтвердить своё участие в турнире.
РПЛ и РФС представили варианты завершения нынешнего сезона
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