«Между нами рай». Дмитрий Тарасов сфотографировался с женой на крыше

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» опубликовал совместные фотографии с женой.
На снимках пара стоит на крыше своего дома. Пост футболист подписал следующим образом: «Я поднимаюсь над землей, ведь мне так хорошо с тобой. Держи меня не отпускай, между нами рай».
Тарасов присоединился к «Рубину» в феврале этого года на правах свободного агента, однако спустя три дня после подписания контракта сломал ногу. До этого хавбек пребывал без клуба с момента истечения соглашения с «Локомотивом» летом 2019 года.
В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Накануне, 27 апреля, РПЛ и Российский футбольный союз представили варианты завершения нынешнего сезона.
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