«Хорошие люди страдают возле таких чертей». Алиев отреагировал на публикации о себе

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев в своём «инстаграме» выступил с обращением в связи с публикациями о себе. Ранее экс-футболист в прямом эфире вступил в перепалку с женой.



«Салам алейкум. Хочу сказать по поводу того, что вышло в интернете – якобы там Алиев при детях… Как вы можете говорить, если вы не находились в этом месте и не видели, были там мои дети или нет. А то, что вы слышите – в той стране, в которой мы сейчас живём, есть трусы, позорники и черти, но есть и много хороших людей. И они страдают возле вот таких чертей, которые это всё выставляют и пишут.



А вам, недоброжелатели, я хочу ещё раз пожелать удачи. Вы до сих пор, наверное, не поняли, что вы только делаете меня сильнее. И всё. И вы, журналисты, то, что вы выставляете… Не переживайте, вы меня не сломите никогда. Так что вам всем удачи, хорошего дня», — сказал Алиев.

Видео доступно на «Чемпионате».