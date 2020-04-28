Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Спартака» Жиго рассказал о желании поиграть в чемпионате Франции

Защитник «Спартака» Жиго рассказал о желании поиграть в чемпионате Франции
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился мыслями о перспективе выступления в одном из ведущих европейских чемпионатов.

«Я из тех, кто живёт сегодняшним днём, и всегда был таким, потому что в футболе всё происходит очень быстро. Но, конечно, если бы у меня появилась такая возможность, я бы об этом подумал. К тому же, если ты европеец, то ты мечтаешь поиграть в одном из лучших чемпионатов на континенте. Но я уже делаю всё, чтобы быть лучшим.

Выступать в Лиге 1? Да, я бы хотел этого. Если у меня появится возможность познакомиться с ней – почему нет. Такое желание нормально, если ты француз. Я всегда играл за границей, так что если я получу шанс, то буду не против вернуться», — приводит слова Жиго Goal.com.

Самуэль Жиго: положение «Спартака» разочаровывает. Я пришёл, чтобы играть в еврокубках
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020