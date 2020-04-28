Защитник «Спартака» Жиго рассказал о желании поиграть в чемпионате Франции

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился мыслями о перспективе выступления в одном из ведущих европейских чемпионатов.



«Я из тех, кто живёт сегодняшним днём, и всегда был таким, потому что в футболе всё происходит очень быстро. Но, конечно, если бы у меня появилась такая возможность, я бы об этом подумал. К тому же, если ты европеец, то ты мечтаешь поиграть в одном из лучших чемпионатов на континенте. Но я уже делаю всё, чтобы быть лучшим.



Выступать в Лиге 1? Да, я бы хотел этого. Если у меня появится возможность познакомиться с ней – почему нет. Такое желание нормально, если ты француз. Я всегда играл за границей, так что если я получу шанс, то буду не против вернуться», — приводит слова Жиго Goal.com.

Самуэль Жиго: положение «Спартака» разочаровывает. Я пришёл, чтобы играть в еврокубках