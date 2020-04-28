О. Иванов: может, Озил не понимает, куда деньги пойдут, и отказался от снижения зарплаты

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов рассказал о том, как отреагировал на сокращение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



«Я отнёсся к этому с пониманием. Когда клубу тяжело, всем в нём тяжело. Читал недавно, что Озил отказался от сокращение зарплаты. Мне кажется, это индивидуальный момент. Наверное, если бы он знал, что его деньги пойдут на борьбу с вирусом, он бы спокойно к этому отнёсся. Может, он недопонимает, куда его деньги пойдут, поэтому отказался», — сказал Иванов в эфире телеканала «Россия 24».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. Более 212 тыс. человек скончались. Свыше 935 тыс. вылечились.