Тарасов: я шесть лет слушаю, как меня бывшие полоскают. Пойду и скажу всё как есть

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что однажды он раскроет подробности разводов с бывшими жёнами.

«Собчак звала меня к себе на шоу. Я её очень уважаю, но с ней тяжело будет. Не боюсь, но не готов – придётся ведь говорить о личной жизни, ковыряться в прошлом. Я шесть лет молчу, меня бывшие полоскают, я слушаю это всё. Но в какой-то момент я пойду и скажу всё как есть. Уже вот здесь (показывает на горло) эта фигня. Когда Оля Бузова выступала в последний раз, я думал, что пойду на программу, чтобы ответить. Люди думают, что я такой [презерватив], что всех бросил и уничтожил, а сути не знают. Я сегодня выложил пост — оттуда цитаты уже разошлись. Если бы в моё время такое было и передо мной сидел Зидан, я бы, блин, с переводчиком сидел, слушал, что он советует. А не смог бы писать ему: «Ты говно». А сейчас любому можно написать», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.