Тарасов: я шесть лет слушаю, как меня бывшие полоскают. Пойду и скажу всё как есть

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что однажды он раскроет подробности разводов с бывшими жёнами.
«Собчак звала меня к себе на шоу. Я её очень уважаю, но с ней тяжело будет. Не боюсь, но не готов – придётся ведь говорить о личной жизни, ковыряться в прошлом. Я шесть лет молчу, меня бывшие полоскают, я слушаю это всё. Но в какой-то момент я пойду и скажу всё как есть. Уже вот здесь (показывает на горло) эта фигня. Когда Оля Бузова выступала в последний раз, я думал, что пойду на программу, чтобы ответить. Люди думают, что я такой [презерватив], что всех бросил и уничтожил, а сути не знают. Я сегодня выложил пост — оттуда цитаты уже разошлись. Если бы в моё время такое было и передо мной сидел Зидан, я бы, блин, с переводчиком сидел, слушал, что он советует. А не смог бы писать ему: «Ты говно». А сейчас любому можно написать», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.
- 28 апреля 2020
-
22:44
-
22:42
-
22:26
-
22:22
-
22:13
-
21:59
-
21:58
-
21:46
-
21:42
-
21:29
-
21:24
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:43
-
20:38
-
20:18
-
20:10
-
20:01
-
19:43
-
19:37
-
19:36
-
19:08
-
19:08
-
18:58
-
18:38
-
18:28
-
18:17
-
18:12
-
17:58
-
17:57
-
17:39
-
17:31
-
17:24
-
17:15