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Тарасов: Путин или Смородская? Путин

Тарасов: Путин или Смородская? Путин
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин ему ближе, чем экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская.

«Путин или Смородская? Путин. Смородская или Геркус? Наумов. Кикнадзе или Геркус? Наумов, я при нём пришёл. Сёмин или Черевченко? Сёмин. Бышовец или Кучук? Кучук. Крым или Мальорка? Крым. «Спартак» или «Торпедо»? [Блин], чо за вопросы, «Спартак», если из этого выбирать», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.

33-летний Тарасов — воспитанник «Спартака». В составе московского «Локомотива» выступал с 2010 по 2019 год. В феврале 2020-го хавбек стал футболистом казанского «Рубина». Выступал в составе «Томи» и «Москвы».

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