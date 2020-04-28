«Атлетико» предложил Кавани трёхлетний контракт

Мадридский «Атлетико» ведёт переговоры с уругвайским нападающим парижского «ПСЖ» Эдинсоном Кавани.

«Атлетико» хочет, чтобы Кавани заменил Диего Косту, и предложил трёхлетний контракт Эдинсону, который с 1 июля станет свободным агентом", — сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Атлетико» пытался приобрести Кавани минувшей зимой, но сторонам не удалось заключить сделку. Ранее стало известно, что на 33-летнего футболиста претендует и «Интер Майами».



В этом сезоне Эдинсон забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Атлетико», набрав 45 очков, занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. В 27 матчах мадридцы одержали 11 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.