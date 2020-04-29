Олег Романцев: вижу «Спартак» пятым-шестым

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мыслями о положении команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, приостановленной из-за пандемии коронавируса.
«Все в застывшей таблице на своих местах. Заслужен ли отрыв «Зенита»? Отрыв — величина переменная. Ничего нового: где-то кто-то чуть недобрал, кому-то, напротив, повезло неожиданно забить, а у конкурента тем временем травмировался ведущий футболист — на результат влияет сумма самых разных условий и обстоятельств. И они меняются от тура к туру. На мой взгляд, «Зенит» не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша, но его первое место справедливо.
Что касается «Спартака», мне кажется, он находится чуть ниже, чем может и должен. Я вижу его пятым-шестым», — приводятся слова Романцева на сайте телеканала «Матч».
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020
- 29 апреля 2020
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