Лидеры первого дивизиона Нидерландов вместе оспорят решение досрочно завершить сезон
«Камбюр» и «Де Графсхап» попытаются совместными усилиями добиться отмены решения Королевского футбольного союза Нидерландов о досрочном завершении нынешнего сезона.
Как сообщает De Gelderlander, в ходе разбирательств оба клуба будет представлять один юрист – Дольф Сегар, специализирующийся на спортивном праве и имеющий опыт борьбы с футбольными властями Нидерландов.
Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте «Камбюра», даже если решение союза будет отменено, клуб всё равно будет выражать недовольство.
По итогам 29 туров нынешнего розыгрыша первого дивизиона Нидерландов «Камбюр» и «Де Графсхап» лидируют в турнирной таблице. На счету первых 66 очков, у вторых – 62. Занимающий третье место «Волендам» набрал 55 очков.
Тренер «Камбюра» — о решении KNVB: величайший позор нидерландского спорта
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