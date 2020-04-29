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Лидеры первого дивизиона Нидерландов вместе оспорят решение досрочно завершить сезон

Лидеры первого дивизиона Нидерландов вместе оспорят решение досрочно завершить сезон
Футбол / Прочие турниры 0

«Камбюр» и «Де Графсхап» попытаются совместными усилиями добиться отмены решения Королевского футбольного союза Нидерландов о досрочном завершении нынешнего сезона.

Как сообщает De Gelderlander, в ходе разбирательств оба клуба будет представлять один юрист – Дольф Сегар, специализирующийся на спортивном праве и имеющий опыт борьбы с футбольными властями Нидерландов.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте «Камбюра», даже если решение союза будет отменено, клуб всё равно будет выражать недовольство.

По итогам 29 туров нынешнего розыгрыша первого дивизиона Нидерландов «Камбюр» и «Де Графсхап» лидируют в турнирной таблице. На счету первых 66 очков, у вторых – 62. Занимающий третье место «Волендам» набрал 55 очков.

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