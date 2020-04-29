Французский телеканал — о Головине: будет ли царь долго править в Монако?

На сайте французского подразделения сети телеканалов beIN Sports вышел материал, посвящённый полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину.



По словам авторов статьи, 23-летний футболист пока не оправдал сумму в € 30 млн, которую монегаски заплатили за него ЦСКА летом 2018 года. Отмечается, что клуб возлагал на Александра большие надежды, однако дополнительным препятствием для быстрой адаптации игрока стали проблемы команды в сезоне-2018/2019, когда на посту главного тренера произошло несколько изменений и коллектив с трудом сохранил прописку в высшем дивизионе.



Также журналисты отмечают, что со сменой позиции в центре поля Головин стал выступать увереннее и в настоящее время является одним из лидеров «Монако». При этом авторы не уверены, что хавбек надолго задержится в клубе, несмотря на недавнее продление контракта до лета 2024 года.

«Будет ли царь долго править в Монако?» — задаются вопросом журналисты.