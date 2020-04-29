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Юрий Сёмин рассказал, чем первым делом займётся после карантина

Юрий Сёмин рассказал, чем первым делом займётся после карантина
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что сделает первым делом по окончании карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.

«Побыстрее вернуться к тренировкам — вот самое главное!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, вчера, 28 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить рекомендации по снятию ограничений после 12 мая.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в середине марта. Все команды успели провести по 22 матча. «Локомотив» занимает второе место в таблице турнира. Отставание «железнодорожников» от «Зенита» составляет 9 очков.

Ранее Сёмин посадил дерево и посвятил его дяде, прошедшему Великую Отечественную войну.

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