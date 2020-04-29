Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Атлетико» Маркос Льоренте с одной ноги запрыгнул на высоту более одного метра

Хавбек «Атлетико» Маркос Льоренте с одной ноги запрыгнул на высоту более одного метра
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте c одной ноги и без разбега запрыгнул на высоту 1 метр 5 сантиметров.

«105 см на одной ноге. Кто-нибудь сможет сделать лучше?» — написал Льоренте в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Льоренте перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Испании (восемь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Также на его счету два гола и одна результативная передача в трёх матчах Лиги чемпионов (0 — в основном составе). Контракт футболиста с мадридским клубом действителен до лета 2024 года.

Герой матча «Ливерпуль» — «Атлетико» разыграл свою девушку с помощью стакана и швабры
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020