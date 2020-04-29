Хавбек «Атлетико» Маркос Льоренте с одной ноги запрыгнул на высоту более одного метра
Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте c одной ноги и без разбега запрыгнул на высоту 1 метр 5 сантиметров.
«105 см на одной ноге. Кто-нибудь сможет сделать лучше?» — написал Льоренте в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Льоренте перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Испании (восемь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Также на его счету два гола и одна результативная передача в трёх матчах Лиги чемпионов (0 — в основном составе). Контракт футболиста с мадридским клубом действителен до лета 2024 года.
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