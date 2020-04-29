Ерохин: наткнулся на рецепт вегетарианского пирога. Получилось вкусно, сын заценил

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сообщил, что во время самоизоляции стал пробовать себя в готовке.

«Смотрим с женой рецепты, готовим вместе то, на что раньше вряд ли нашли бы время. До карантина даже не знал, что могу это делать. Казалось, что готовить — это вообще не моё. Случайно наткнулся на рецепт вегетарианского бананового пирога. С первого раза получилось не как на картинке, но вкусно. Особенно сын заценил — я в пирог немного какао добавил, Федя ел и говорил, что похоже на шоколад. Готовим сами, пользуемся только доставкой продуктов. Кажется, это безопаснее. Первую неделю я ещё в средствах защиты — маске и перчатках — ездил за продуктами, потом перешли на доставку», — цитирует Ерохина GQ.

Ранее Ерохин рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол.