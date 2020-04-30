Радимов: увидел Черенкова в матче дубля «Спартака» и офигел. Чуть за автографом не побежал

Бывшие футболисты московского ЦСКА Владислав Радимов и Роман Орещук поделились воспоминаниями о противостоянии молодёжного состава «армейцев» со «Спартаком».
«В 93-м вашу бригаду два раза мы хлопнули. В вашем манеже 3:0 прибили вот этим составом», — написал Орещук в ответ на сообщение дубля «Спартака» в «Твиттере».
«Роман, выиграли вы, было такое. Но в своем манеже. А в нашем в том сезоне прибивал «Спартак» — 4:2», — ответили Орещуку спартаковцы.
«Точно помню, что Федор Черенков играл в том матче! Я его увидел и *** [офигел]! Чуть автограф не побежал брать!», — прокомментировал твит Радимов.
«Мы вдвоём, как я понял, играли», — пошутил Орещук.
Черенков выступал с 1977 по 1990 и в 1993 году в составе московского «Спартака», является рекордсменом клуба по сыгранным матчам (514). В 1993 году также провёл восемь встреч за дубль «Спартака». Сыграл 34 матча за сборную СССР.
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