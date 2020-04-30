Президент Федерации футбола Италии: я никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что необходимо обязательно доиграть нынешний сезон, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«До тех пор, пока я являюсь президентом Федерации футбола Италии, я никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона, потому что это будет означать смерть итальянского футбола.
Я защищаю интересы каждого, поэтому, повторяю, я отказываюсь соглашаться на досрочное завершение сезона, если нет объективных причин, влияющих на здоровье всех участников. В этом случае кто-то должен чётко пояснить мне это и помешать мне.
Если сезон будет завершён досрочно, то итальянский футбол потеряет € 700-800 млн. Если мы доиграем сезон пустых трибунах, то потери составят € 300 млн. В случае возобновления сезона со зрителями мы потеряем € 100-150 млн", — приводит слова Гравины Football Italia.
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