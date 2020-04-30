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АПЛ предложит проверять футболистов на коронавирус не реже двух раз в неделю

АПЛ предложит проверять футболистов на коронавирус не реже двух раз в неделю
Футбол / Англия 0

Медицинский консультант английской Премьер-лиги Марк Джиллетт предложил проверять на коронавирус игроков и сотрудников клубов не реже двух раз в неделю, сообщает Sky Sports.

Предложение было подготовлено после тесных консультаций с другими европейскими лигами, включая Ла Лигу и Бундеслигу. По плану Джилетта, тестирование будет проводиться только при условии того, что оно не будет ставить под сомнение результаты тестов, которые проводят сотрудники клубов. Клубам предложат обсудить инициативу Джилетта во время собрания владельцев в пятницу.Возобновление розыгрыша английской Премьер-лиги запланировано на 13 июня, сообщает Mirror.

Ранее сообщалось, что возобновление розыгрыша английской Премьер-лиги запланировано на 13 июня. Сообщение об этом уже получили игроки и сотрудники клубов АПЛ. Сезон возобновится, если на это даст разрешение правительство Великобритании. В середине мая клубы могут возобновить тренировки.

Клубы АПЛ возобновят сезон 13 июня — СМИ
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