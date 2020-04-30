Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции

Бывший игрок «Барселоны», московского ЦСКА и «Локомотива», Амир Натхо, брат известного по выступлениям в России израильского полузащитника Бибраса Натхо, оказался фигурантом скандальной истории в Краснодаре, сообщает телеграм-канал «Мутко против» .



«Вечером 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить красный БМВ. Водитель останавливаться отказался и началась погоня, которая закончилась массовой аварией. Позже выяснилось, что это БМВ Амира Натхо (правда, оформлена машина на его родственника) — бывшего игрока «Дружбы», «Локомотива», ЦСКА и «Барселоны».



Однако по предварительным данным за рулём был не сам Амир, а его друг — ещё один экс-игрок «Дружбы» Алан Хаконов. По крайней мере именно ему Амир дал машину покататься. После ДТП водитель БМВ хотел скрыться с места аварии, но был задержан.



При этом на автомобиле были «левые» номера — официально такие номера числятся за мерседесом. Владелец же мерседеса утверждает, что он много раз жаловался в ГИБДД на «машину двойник» из-за постоянно приходящих штрафов, но его никто не слушал», — сообщает источник.

Первым взрослым клубом Натхо стала «Дружба» из Майкопа, за которую он провёл 18 матчей и забил один гол. В июле 2014 года перешёл в «Барселону», где выступал за молодёжную команду. В 2015 году стал футболистом ЦСКА. В сезоне-2015/16 играл за «молодёжку» «армейцев» и забил два гола в 15 матчах. После этого Натхо выступал за «Краснодар», а в феврале 2017 года подписал контракт с «Локомотивом». Далее в качестве свободного агента он переходил в такие клубы, как румынский «Вииторул», белорусский «БАТЭ» и «Евпаторию», а ныне является игроком эстонского клуба «Нымме Калью».



Всего за карьеру 23-летний полузащитник с российским паспортом принял участие в 17 официальных встречах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Большую часть матчей в своей карьере он проводил за дублирующие команды различных клубов.