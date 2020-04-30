Goal опубликовал список лучших игроков, которые летом могут стать свободными агентами

Некоторые именитые игроки из Европы доигрывают последний год своих контрактов, и есть несколько звёздных футболистов, которые могут уйти бесплатно этим летом, сообщает Goal.

Подписание игрока без контракта является экономически эффективным способом найма, и летом 2020 года будет доступно множество игроков с огромной скидкой. Как знают поклонники популярной игры Football Manager, оценка игроков с истекающими контрактами, является важной задачей перед открытием трансферного окна.

Так, в список 15 лучших игроков попали такие футболисты, как Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Райан Фрейзер («Борнмут»), Марио Гётце («Боруссия Дортмунд»), Джо Харт («Бёрнли»), Златан Ибрагимович («Милан»), Лейвин Курзава («ПСЖ»), Адам Лаллана («Ливерпуль»), Дрис Мертенс («Наполи»), Тома Мёнье («ПСЖ»), Педро («Челси»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Виллиан («Челси») и Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»).