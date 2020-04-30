«Вова, у меня две дырки в спине». Уткин ответил на угрозы Соловьёва

Известный блогер Василий Уткин ответил на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьёва.
«Даже в своих угрозах ты удивительно смешон. Вова, я понимаю, что кулак, которым ты грозишь, хочется, чтоб выглядел больше. Но, Вова, когда кулаком угрожают, его нужно сжимать. А когда он сжат не полностью, он, возможно, и выглядит больше, но напоминает только об одном движении. Думаю, ты перегнул и эту палку.
Неужели ты не понимаешь, что, когда ты мне угрожаешь, мне не страшно? Ты угрожаешь, чтобы я боялся? Вова, да у меня две дырки в спине от заточки. Я совершенно точно знаю, что ты разве что на это и можешь быть способен. Страна у нас сейчас обеднеет, людей, которые за тысяч 30 рублей будут способны подождать кого-то за углом с трубой или такой же заточкой, найти будет несложно. Но меня хранит то, что я знаю о тебе, Вова. Ты патологически жаден», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 30 апреля 2020
-
11:26
-
11:18
-
11:04
-
10:58
-
10:23
-
10:17
-
10:03
-
09:56
-
09:43
-
09:38
-
09:30
-
08:30
-
07:55
-
07:30
-
06:19
-
06:02
-
05:51
-
05:35
-
05:11
-
04:56
-
04:40
-
04:22
-
04:06
-
03:38
-
03:22
-
03:05
-
01:42
-
01:30
-
01:00
-
00:55
-
00:46
-
00:38
-
00:32
-
00:15
- 29 апреля 2020
-
23:58