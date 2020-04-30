Лобановский вошёл в топ-10 рейтинга лучших тренеров по версии FourFourTwo, Маслов — 34-й

Журнал FourFourTwo представил рейтинг из 100 лучших тренеров в истории футбола.

Возглавил рейтинг легендарный экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. В тройку вошли нидерландцы Ринус Михелс и Йохан Круифф.

Топ-10 рейтинга замкнул украинский специалист Валерий Лобановский, который работал со сборной СССР, киевским «Динамо» и сборной Украины. Под его руководством киевское «Динамо» 8 раз становилось чемпионом СССР и 6 раз — обладателем Кубка СССР. Дважды киевский клуб становился победителем Кубка обладателей кубков и один раз — Суперкубка УЕФА. При Лобановском сборная СССР завоевала серебряные медали чемпионата Европы (1988) и бронзовые медали Олимпийских игр (1976).

На 34-м месте расположился Виктор Маслов, который возглавлял «Динамо» (Киев), московское «Торпедо» и другие клубы. Под его руководством московский клуб впервые в истории стал чемпионом СССР и трижды становился обладателем Кубка страны.

1. Алекс Фергюсон

2. Ринус Михелс

3. Йохан Круифф

4. Билл Шенкли

5. Хосеп Гвардиола

6. Арриго Саки

7. Мэтт Басби

8. Эленио Эррера

9. Эрнст Хаппель

10. Валерий Лобановский...

24. Фабио Капелло...

34. Виктор Маслов...

87. Мирча Луческу...

97. Роберто Манчини.